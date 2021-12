Broodje met ruimtelijk kunstenares Maria Koijck; Afval als inspiratie voor kunst

Nieuws:

Maria Koijck (1965), kunstenares uit Groningen, is al ruim tien jaar lang met afval bezig, in haar werk als kunstenares. In 2008 bezocht ze een vriendin in Sierra Leone waar ze voor het eerst enorme hoeveelheden afval op de stranden van Freetown zag liggen. Het hele strand was bedekt met een laag plastic van een meter dik. Vanaf dat moment besloot ze haar kunst te wijden aan het toen nog redelijk onbekende mondiale probleem: plastic soep. Op donderdagmiddag 16 december vertelt zij over haar verschillende projecten tijdens een Broodje met … in Ons Centrum, Kerkstraat 2b in Haren.

Haar eerste community-art project was Petty de Zwaan in 2009. Samen met bewoners uit haar wijk zijn er in twee maanden tijd 15.000 flessen verzameld. Die flessen dienden als vulling en drijfvermogen van een stalen frame in de vorm van een zwaan (5 x 3 m), die twee maanden op het Hoornsemeer in Groningen dreef en uiteindelijk onder luid protest van de bewoners naar de milieudienst werd gebracht voor recycling. De zwaan is het begin geweest van tientallen community-art-projecten met afval in binnen- en buitenland.

Toen zij voor een borstreconstructie moest worden geopereerd, kwam ze er achter dat 60% van het operatiemateriaal na gebruik zou worden weggegooid. Ze vroeg haar chirurg of ze het operatieafval mocht hebben. Toen ze wakker werd uit de narcose stonden zes vuilniszakken voor haar klaar. Ze nam het mee naar huis en ging aan de slag om er een video van te maken.

Maria Koijck (1965) studeerde aan Academie Minerva en deed de loodgietersopleiding (GaWaLo) in Groningen. Vervolgens deed ze een Inservice-opleiding tot verpleegkundige in Delfzijl en werkte in het Martini Ziekenhuis te Groningen. In 1997 start ze met Bas-is Atelier, een bedrijf voor ontwerp & productie waarmee ze evenementen en voorstellingen van aankleding en decors voorziet.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren, boekhandel Boomker en voor deze gelegenheid ook met de Commissie Podiumkunsten.

Broodje met Maria Koijck

Donderdag 16 december, 12.00-13.00 uur, Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Entree: € 7,00, inclusief voorverpakte broodjes en (karne)melk

Aanmelden tot 14 december 2021kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

In verband met de coronamaatregelen is een speciaal protocol van kracht dat na te lezen is op www.geboektinharen.com. Men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.