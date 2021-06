Buitenkansje voor Haren: Poëziefestival strijkt neer in Hortus

Nieuws:

Door: Redactie

Poëziefestival Dichters in de Prinsentuin wijkt dit jaar uit naar Haren. De Hortus Botanicus in Haren biedt van vrijdagavond 9 juli tot en met zondag 11 juli 2021 ruimte voor poëzie van ruim 70 dichters. Daarmee kan het festival, ondanks de resterende coronamaatregelen, tóch fysiek plaatsvinden.

Dichters in de Prinsentuin staat bekend om het grote aantal dichters en het directe contact tussen het publiek en de dichters. Die setting vraagt op dit moment meer ruimte dan de Groningse Prinsentuin te bieden heeft. Artistiek en zakelijk leider Correen Dekker van NOORDWOORD is blij met de samenwerking met de Hortus Botanicus Haren: “Bezoekers kunnen weer geweldige gedichten ontdekken, bekende en nieuwe dichters zien optreden en tussendoor ook nog genieten van deze prachtige locatie.”

Door de ruimte in de Hortus Botanicus Haren kan het dichtersfestival dit jaar extra groot uitpakken. Zo treden er meer dichters op, zijn er poëzievoorstellingen te zien en is er een doorlopend kinderprogramma. De centrale boulevard van de Hortus is even het centrum van de Nederlandstalige poëzie, met boekenkramen en informatiestands. Overdag is er vanaf 11.00u ’s ochtends een programma vol gedichten en spoken word, ’s avonds vinden interviews en verdiepende gesprekken plaats.

Inmiddels zijn ook de eerste namen van deelnemende dichters uit Nederland en Vlaanderen bekend. Naast de lokale helden Esmé van den Boom en stadsdichter Myron Hamming hebben o.a. Anneke Brassinga, Albertina Soepboer, Yentl van Stokkum, Marjoleine de Vos, Nisrine Mbarki, Dorien de Wit, Paul Demets en Moya de Feyter al toegezegd te komen optreden. Naast ruim twintig professionele dichters zullen meer dan veertig dichttalenten optreden.



Meer informatie over het programma website NoordWoord www.noordwoord.nl en voor ticket verkoop website Hortus Haren www.hortusharen.nl