Burenhulp krijgt bijdrage uit MenzisFonds Noord

Door: Redactie

Op 25 juni namen Paul Oostinga en Marijke van de Hoef de cheque ter waarde van € 900 in ontvangst uit handen van mevrouw Carolien Bos, directeur klant en markt van de zorgverzekeraar Menzis.

Burenhulp Maarwold was één van de geselecteerde initiatieven met impact op de lokale gemeenschap. Met name voor de inzet van vrijwilligers ten behoeve van ouderen in de wijk die in hun eigen huis willen blijven wonen maar daar een vorm van ondersteuning bij kunnen gebruiken. Het bedrag zal worden besteed aan verdere uitrol van de diensten van Burenhulp. Ouderen voor ouderen, in de wijk, voor de wijk, door de wijk Maarwold. De financiële steun is welkom. Drukwerk om het initiatief te promoten, vervoer en verbindende bijeenkomsten zullen uit deze gelden worden bekostigd.

Behalve dat we flyers en posters verspreiden is Burenhulp dagelijks bereikbaar op 050-5342122 menu keuze 4. En op de eerste en derde dinsdagochtend van de maand (10:30 – 12:00uur) zijn ze aanwezig in de bibliotheek van Westerholm voor informatie en kennismaking.