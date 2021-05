Burgemeester Koen Schuiling twee jaar na de herindeling: ‘Kijk naar het hier en nu. En naar morgen.’

Door: Redactie

Hij begrijpt dat er mensen zijn die nog boos zijn om het fusieproces, maar de burgemeester vindt ook dat die boosheid niet blind mag maken om samen naar de toekomst te kijken. Iets dat de burgemeester het afgelopen jaar graag meer in eigen persoon had willen doen, maar wat beperkt werd door de coronamaatregelen. De gemeente heeft de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd in Haren. In de relatie met het dorp, maar ook door op verschillende terreinen achterstallig onderhoud weg te werken en een aantal ingewikkelde dossiers vlot te trekken. Het inlopen van de achterstanden kost geld, maar levert ook veel op, vindt hij.

Oude BMW

De interviewer legt een metafoor op tafel. Haren was een oude BMW, misschien wat roestig en op gladde banden. Maar hij startte nog en reed lekker. In 2019 kreeg Haren opeens een nieuw model BMW opgedrongen, technisch perfect, luxe, comfortabel. Maar de kilometerprijs werd flink hoger. Schuiling: “Dat is geen eerlijke vergelijking. Vroeg of laat had je de oude BMW naar de garage moeten brengen voor nieuwe banden en groot onderhoud. Dan zou je flinke kosten maken en zou de prijs per kilometer opeens ook veel hoger worden. En die lasten dragen we nu samen.” Met dit statement rekent de burgemeester af met het argument dat Haren vooral door de fusie op hogere kosten is gejaagd. “Ja, de tarieven zijn omhoog gegaan maar niet onder valse voorwendselen. Bijna alle gemeenten, groot en klein, zitten financieel enorm in zwaar weer.”

Leefbaarheid van Haren

Schuiling was niet bij de fusiestrijd betrokken en kijkt liever naar het hier en nu. En naar morgen. “Ik ben heel blij met de dorpen in onze gemeente”, zegt hij. “Ruimtelijk, groen en met veel initiatiefrijke inwoners. De dorpen en de stad vormen in de gemeente een mooi geheel. Het stedelijk gebied kan veel leren van de dorpen. Haren leert ons anders te denken over landelijk gebied en leefbaarheid. En laat dat nou net één van de speerpunten zijn van ons collegeprogramma. Het gemeentelijke beleid mag de waarden van Haren niet aantasten. Geen woningbouw in gebieden waar dat niet past. En dat hebben we dan ook vastgelegd in onze gemeentelijk woonvisie.” En dan Diftar: dat is toch van Haren afgepakt tegen de afspraak in? Schuiling: “Daar is inderdaad de intentie uitgesproken dat Haren Diftar wilde houden. Tijdens de harmonisatie van de tarieven is dit onderzocht, maar gebleken dat de wet geen mogelijkheden biedt voor verschillende tarieven binnen een gemeente. Daarop heeft gemeenteraad besloten vooralsnog in de hele gemeenten het afval niet per kilo af te reken.”

Actuele voetnoot27 mei:

Overigens is de raad nog wel in gesprek over de mogelijkheid om in de toekomst verschillende diftarsystemen in de gemeente in te voeren. Namelijk zowel per kilo voor de inwoners met een kliko als per zak voor de inwoner die gebruik maken van een ondergrondse afvalcontainer.

Samen met burgers

Grotere afstand tussen de burger en gemeentebestuur door de fusie? Schuiling: “Dat beeld klopt niet. Via het gebiedsteam Haren heeft de burger juist direct contact met het gemeentebestuur en kunnen er zaken worden gedaan. En de slagvaardigheid is groter geworden, omdat we alle expertise in eigen huis hebben. In het project Groene Parel hebben we 90 goede ideeën ontvangen van Harenaars en die worden deels al uitgevoerd.” Schuiling wil graag weer in contact komen met burgers: “Ik verheug me op de zomer, dan pakken we de draad van voor corona weer op. Kom maar op met die uitnodigingen!”

Leerzaam

Koen Schuiling is dus in zijn nopjes met een dorp als Haren en daar zitten volgens hem geen politieke of financiële motieven achter. Ondanks corona is hij onder de indruk van de vele mooie initiatieven en energie in de dorpen. Hij zegt: “Ik zag dat een coöperatie een stuk grond op de Onner Es heeft gekocht om daar ecologie en biodiversiteit te brengen. Als ik dat zie, word ik enthousiast. Dan denk ik direct: kunnen we daar wat mee? Hoe kunnen wij als gemeente helpen om dit tot een succes te maken en om dit ook elders in Haren en omgeving ook mogelijk te maken?”