Burgemeester nuanceert Harense onvrede over herindeling en wil vooruit kijken

Door: Redactie

In een interview met Haren de Krant heeft burgemeester Koen Schuiling vandaag gereageerd op de Harense onvrede over de gevolgen van de herindeling. Het interview verschijnt in Haren de Krant van 21-24 april.

Een paar punten die in het interview aan de orde kwamen. Schuiling weet dat er mensen zijn die vinden dat Haren met de fusie niet veel is opgeschoten, anderzijds zegt hij dat er ook veel mensen zijn die merken dat bepaalde dingen beter zijn geregeld dan voorheen. “Er was nogal wat achterstallig onderhoud in Haren”, zegt hij diplomatiek. Hij doelt niet direct op financiën, maar op praktische zaken, zoals onderhoud van wegen en groen. Maar hij wijst ook op de aanpak van allerlei wijkvoorzieningen (zoals speeltuintjes) en de verplaatsing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof.

Per saldo pakt de herindeling volgens Schuiling dus helemaal niet zo slecht uit voor Haren. Hij ontkent overigens helemaal niet dat Harenaars nu meer moeten betalen dan voorheen. Maar dat is logisch, vindt hij. Als Haren zelfstandig was gebleven waren de kosten ook flink omhoog gegaan en dat heeft dan weer te maken met het eerder genoemde achterstallig onderhoud. Schuiling vindt het daarom niet juist om de heffingen van de oude gemeente Haren te vergelijken met de heffingen van Haren anno 2021.

Meer op pad

In het interview toont de burgervader zich teleurgesteld dat hij door de coronamaatregelen zo weinig op pad kon om Harenaars te ontmoeten. Hij is van plan om de komende zomer de schade in te halen en is ervan overtuigd dat in een goede dialoog tussen Harenaars en gemeente er een positiever beeld van de gemeente Groningen zal ontstaan.

De krant met dit interview wordt verspreid van 21-25 april.