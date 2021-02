Burgemeester Schuiling wekt verbazing in Haren met uitspraak in ‘Pointer’

Door: Redactie

In de minidocumentaire van het TV-programma Pointer, die 22 februari werd uitgezonden op NPO2, werden de herindelingen van Bedum en Haren onder de loep genomen. Strekking van het verhaal was dat in beide voormalige gemeenten ernstig wordt getwijfeld of herindelen wel zo verstandig was. Sterker, in de documentaire waren vooral mensen aan het woord die concrete voorbeelden van de achteruitgang konden geven.

In Haren was o.a. oud-wethouder Mariska Sloot aan het woord, nu als voorzitter van vv Gorecht. Zij vertelde met zichtbaar ingehouden frustratie hoe Haren was geannexeerd door Groningen, omdat dit onderdeel was van een soort masterplan in Den Haag. Haren had er niets meer over te vertellen, zei ze. Haren had zijn zaken goed voor elkaar, was de strekking van haar verhaal. In de uitzending werd een opsomming gegeven van stadse maatregelen, die Harenaars flink in de portemonnee hebben geraakt. Denk aan Diftar, hondenbelasting, OZB en sporttarieven. Voorzitter Gert-Jan de Volder van TSH vertelde hoe zijn club na de fusie werd geconfronteerd met een verhoging van de OZB van enkele duizenden naar meer dan 25.000 euro per jaar. In onze krant hebben we dit destijds onderzocht en toen bleek dat de gemeente het clubhuis was gaan beschouwen als een bedrijfspand op dure grond. Dat was een denkfout, want een tennisclubhuis is niet courant en dus weinig waard. De OZB-aanslag is daarop aangepast, zei De Volder.

Schuiling

Burgemeester Koen Schuiling had de moed om Pointer te woord te staan, dat kan van zijn ambtgenoot Henkjan Bolding van Gemeente Hogeland niet worden gezegd. Waar die het liet opknappen door een ongemakkelijke voorlichter, verscheen Schuiling voor de camera. Maar mede doordat er in het interview was geknipt was zijn optreden voor Harenaars vrij ongelukkig. Per saldo zei de burgemeester niet goed te begrijpen waarom Harenaars zo kritisch zijn. In een tussenzin wees hij op flinke investeringen die waren gedaan sinds de fusie, echter om welke investeringen het dan ging was niet te zien. Het is wel goed om te weten dat de burgemeester dus vindt dat Harenaars geen echt reden tot klagen hebben. Daarover is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gesproken.

Emotie

In de uitzending was de negatieve emotie dominant, echt onderbouwde pluspunten van de herindeling kwamen niet aan bod. Misschien omdat ze er nauwelijks zijn? De emotie in Haren is over het algemeen nog steeds niet positief over de gevolgen van de fusie. De meest directe reden daarvoor is toch: geld. Het leven in Haren is flink duurder geworden. Als het gaat om praktische zaken, zijn er ook Harenaars te vinden die het fijn vinden dat de gemeente Groningen nu voor hen zorgt. Denk aan onderhoud van wegen, het vlot trekken van het drama rond verhuizing Brinkschool en de het slepende project Haderaplein. Met discussies als ‘zonneparken’ heeft de gemeente in Haren geen vrienden gemaakt op het gebied van natuur en ruimtelijke ordening.



In de uitzending waren ook wetenschappers en onderzoekers aan het woord, die aantonen dat fusies onder de streep niet leiden tot kostenbesparingen. Maar wel tot een grotere afstand tussen burgers en bestuur.