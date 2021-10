Burgercomité Haren wil fusie met Stad wel terugdraaien

Nieuws:

Door: Redactie

Het Burgercomité vindt dat de herindeling van Haren en Groningen (en Ten Boer) uit 2019 moet worden teruggedraaid. Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité zegt dat als reactie op de vragen die Partij voor het Noorden stelt aan GS (Provincie Groningen). Lees daarover elders op deze homepage.

Als verklaring voor het streven om de herindeling terug te draaien zegt Biezeveld: “De directe aanleiding hiervoor is dat minister Ollongren vorige week heeft besloten dat de herindelingsprocedure voor de Gelderse gemeente Scherpenzeel (met Barneveld) moet worden gestopt. Volgens de minister is er bij de bevolking van Scherpenzeel onvoldoende draagvlak voor de beoogde fusie. Bovendien zijn de beweringen van de provincie Gelderland over de bestuurskracht en de financiën van Scherpenzeel onjuist. Zij wijst erop dat Scherpenzeel ook mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten heeft. Kortom: exact het omgekeerde van hoe deze minister over Haren dacht. Dit verschil in behandeling acht het Burgercomité onrecht­vaardig tegenover de burgers van Haren.”