Burgercomité wil geen tweede ambtstermijn CvK René Paas

Het Burgercomité Haren wil liever niet zien dat René Paas wordt voorgedragen voor een tweede ambtstermijn als CvK van de Provincie Groningen. Het Burgercomité heeft de Statenfracties van de Provincie opgeroepen niet eerder te stemmen over paas, dan dat grondig is gesproken over de bestuurscultuur in Groningen.

Gustaaf Biezeveld zegt namens het Burgercomité dat het proces rond de herindeling Groningen-Haren-Ten Boer heeft laten zien dat het met die bestuurscultuur fout zit. In een brief aan de Staten schrijft men: “Aan de burgers van de provincie Groningen die u in de Staten vertegenwoordigt, is het moeilijk uit te leggen dat eerst wordt besloten over een tweede termijn voor de heer Paas en daarna wordt gedebatteerd over de bestuurscultuur. In de bijna afgelopen zes jaar hebben immers veel burgers van de provincie nadelige gevolgen ondervonden van de huidige bestuurscultuur. Hierbij hebben wij in het bijzonder het oog op de inwoners en ondernemers in het aardbevingsgebied, in Meeden en in de dorpen van de voormalige gemeente Haren en allen die te maken hebben met in hun ogen ongewenste gevolgen van de Regionale Energie Strategie (RES). Vier dossiers waarbij de provincie Groningen bij de betrokken burgers veelal de schijn heeft gewekt dat zij zich meer heeft laten leiden door de belangen van de Rijksoverheid dan die van burgers van de eigen provincie. Dit is niet in overeenstemming met de staatsrechtelijke opdracht van de bestuursorganen en het vertegenwoordigend lichaam van elke provincie.”