Buurthuis MFC Mellenshorst is gered

Het zag er twee jaar geleden niet goed uit voor MFC Mellenshorst in Haren. De stichting stond aan de rand van de financiële afgrond en het onderbezette bestuur onder leiding van Paul van Weringh kon het tij niet keren. De website werd niet meer bijgehouden en rekeningen bleven onbetaald. Van Weringh zei dat de lockdowns daarvan de belangrijkste oorzaak waren, maar anderen menen dat er al eerder iets niet goed zat.

Helpende hand

Paul van Weringh greep de uitgestoken hand van Hans de Bruijn graag aan en dat bleek een verstandige keuze. De Bruijn runt de Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer (SGSB) die voor de gemeente brandjes blust in buurthuizen. In 2020 trof hij in de Mellenshorst een zoals hij zegt ‘rommelige situatie’ aan, zowel financieel als administratief. Het meest urgent waren onbetaalde rekeningen en achterstallig loon van de beheerder. Dat probleem pakte De Bruijn als eerste aan. “Ik heb me niet meer beziggehouden met problemen uit het verleden, ik richtte me alleen op de toekomst”, zegt hij.

Geld

SGSB biedt met eigen medewerkers secretariële en administratieve ondersteuning aan wankelende dorps- en buurthuizen. Maar vooral heeft De Bruijn toegang tot sleutelfiguren bij de Gemeente Groningen. Daar bleek men bereid om dit belangrijke Harense buurthuis met overheidsgeld te redden. Precieze bedragen wil Hans de Bruijn niet noemen, maar er is voor meer dan 25.000 euro aan achterstallige betalingen weggewerkt. “Financieel kan men nu weer met een schone lei beginnen”, zegt hij.

Inmiddels is Paul van Weringh afgetreden en is Esther Wiersema uit Haren per 1 september de nieuwe voorzitter van een grotendeels nieuw bestuur. Zij heeft haar roots in Haren en bovendien zette zij zich al jaren in voor dit buurthuis. Hans de Bruijn is tevreden over het resultaat en is vol lof over de betrokkenheid van Oosterhaarders: “Ik ben diep onder de indruk van de inzet van zoveel vrijwilligers om van de Mellenshorst weer een succes te maken. De saamhorigheid is werkelijk geweldig.” Om financieel gezond te blijven zijn er nu geen mensen meer in loondienst. “En vanaf nu wordt er pas geld uitgegeven als het er ook is”, zegt De Bruijn.