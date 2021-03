CBS de Borg wordt weer als nieuw

Door: Redactie

Groei en hoge ambities, het gaat goed met CBS de Borg aan de Wederikweg in Haren. Opnieuw zijn bouwers aan de slag om de school uit te breiden. Dat zagen we de laatste jaren vaker.

“De school groeit met gemiddeld tien leerlingen per jaar”,zegt directeur Kees Bouma.”We werken al een poos met noodlokalen en vier groepen zitten tijdelijk in de voormalige school aan de Hertenlaan.” Volgens planning had de verbouwing al klaar moeten zijn, maar er stonden twee bomen in de weg en bovendien moesten de bouwplannen worden aangepast om ze bevingsbestendig te maken. Dat heeft tijd gekost. Volgens Kees Bouma kunnen de lessen in het nieuwe gebouw na de zomervakantie worden hervat. Bouma: “ In het bestaande gebouw krijgt de school nieuwe vloeren en wordt het binnenklimaat aangepast. Ook komen er op de vide cabines waar kleine groepjes kinderen rustig kunnen werken. Straks hebben we een prachtige school waarmee we jaren vooruit kunnen. Het dak komt vol met zonnepanelen, zodat we straks alle benodigde elektriciteit zelf opwekken.”