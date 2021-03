CDA en Stadspartij willen lagere sporttarieven in Groningen

Nieuws:

De Groningse gemeenteraadsfracties van het CDA en de Stadparij stellen voor om de sporttarieven voor verenigingen in de Stad te verlagen door uit te gaan van het huidige Harense tarief. Dit druist in tegen het harmonisatievoorstel van het college om sportclubs in Haren en Ten Boer hetzelfde te laten betalen als de sportclubs in de Stad.

Volgens de gemeenteraadsfracties is het belangrijk om juist in deze tijd te kijken hoe sporten goedkoper kan worden. In het voorstel van het college gaan clubs in Haren en Ten Boer duizenden euro’s extra betalen CDA- fractievoorzitter René Bolle: ‘In plaats van uit te gaan van het duurste tarief, draaien wij het liever om. De harmonisatie is een perfecte gelegenheid om verenigingen minder te laten betalen. We willen het zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen om samen met anderen te voetballen, basketballen of hockeyen. Daarnaast hebben verenigingen door de coronacrisis een financieel zwaar jaar achter de rug.’

Volgens Amrut Sijbolts (Stadspartij) heeft de herindeling met Groningen voor inwoners van Haren en Ten Boer tot nu toe geleid tot een hoop extra kosten. ‘De invoering van de hondenbelasting, de afschaffing van Diftar, het verhogen van de toeristenbelasting en nu het voorstel om de sporttarieven te verhogen. Veel inwoners uit Haren en Ten Boer zijn niet al te gelukkig met de gevolgen van de herindeling. Reden te meer om af te zien van deze nieuwe kostenpost.’