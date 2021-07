CDA in Groningen ontstemd over situatie vv Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Naar verluidt wordt het kunstgrasveld van vv Glimmen gerenoveerd met oude materialen. Dat schiet bij René Bolle van het CDA in de gemeente Groningen in het verkeerde keelgat.

Dagblad van het Noorden meldt dat Bolle nu boos is over het feit dat vv Glimmen wél flink meer moet betalen aan gemeentelijke lasten, maar dat men dan met tweedehands kunstgras verder moet. En bovendien was de club hierover naar verluidt niet ingelicht.

Bolle vindt dat de gemeente hierover met de club in gesprek moet.