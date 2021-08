Cijfers NBK over hogere kosten afvalstoffenheffing ‘kloppen niet helemaal’

Door: Redactie

De redactie van Haren de Krant is onlangs op het verkeerde been gezet door (naar nu blijkt) verkeerde cijfers over Diftar. Deze cijfers kwamen weliswaar rechtstreeks van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK, dat de gemeentelijke heffingen uitrekent en incasseert), maar de gemeente heeft vastgesteld dat het NBK daarbij verkeerde getallen heeft gepresenteerd. Daar kwam OOG RTV achter toen men de berichtgeving van Haren de Krant wilde verifiëren bij de gemeente.

Bron was NBK

Haren de Krant kreeg de cijfers toegespeeld van een Harenaar, die bezwaar had gemaakt tegen de kostenstijging door de afschaffing van Diftar door de gemeente. Hij eiste inzicht in de administratie van het NBK, om aan te tonen dat Harenaars door de afschaffing van Diftar op hogere kosten worden gejaagd. Na aandringen (o.a. van Ombudsman Groningen) stuurde het NBK de Harenaar het gewraakte overzicht waar Haren de Krant vervolgens uit citeerde. Dat overzicht blijkt nu dus niet helemaal te kloppen.

De ‘foute’ cijfers lieten zien dat Harenaars door de afschaffing van Diftar tot maximaal 380% meer moesten betalen voor hun afval. Nu blijkt dat de cijfers weliswaar nog steeds het nadeel aantonen, maar minder extreem. De ‘correcte’ cijfers laten zien dat in 2021 met het vastrecht tot maximaal 280% meer betaald moet worden dan in 2020. Nog steeds aanzienlijk méér dus. Het is jammer dat de publicatie van Haren de Krant nu dus een rekenfout van het NBK aan het licht brengt. Fouten maken is menselijk. Maar het sentiment (‘Haren is duurder uit’) blijft hetzelfde en het vertrouwen in het NBK krijgt een deukje. Het is namelijk niet de eerste keer dat het NBK verwarring zaait met cijfers. Vorig jaar bleken er rekenfouten te zitten in de aanslagen afvalheffing (toen nog Diftar) in Haren.

De correcte cijfers

Ten opzichte van 2020 moeten Harenaars méér betalen voor afval, omdat zij nu een vastrecht betalen ongeacht de hoeveelheid afval. Bij Diftar betaalde men per kilo.

Voor 15,2% van de huishoudens geldt: Lagere kosten.

Voor 65,3% van de huishoudens geldt: 0-100% hogere kosten.

Voor 16,6% van de huishoudens geldt: 100-200% hogere kosten.

Voor 2,9% van de huishoudens geldt: 200-280% hogere kosten.