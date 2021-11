Circus in De Zonnehof dankzij Lionsclub

Door: Redactie

Onlangs heeft een minicircus haar tenten opgeslagen in De Zonnehof in Haren voor een paar voorstellingen in een knusse sfeer. De naam van het circus is dan ook Cirknus. De kosten werden betaald door Lionsclub Haren-Groningen. Zie ook www.cirknus.nl

Aimée Staal uit Haren, die betrokken was bij deze verrassing, zegt: “De voorstelling was bedoeld voor alle groepen bewoners van de Zonnehof, compleet met suikerspinnen en popcorn. Het is een heus circus.” De Lionsclub zet zich in voor maatschappelijke doelen en de ouderenzorg heeft daarbij de speciale belangstelling. Aimée zegt: “De Lionsclub is ook in gesprek met de Zonnehof over het aanleggen van een beleeftuin voor de bewoners en binnenkort zullen we op zoek gaan naar sponsoren hiervoor. Hiermee bereiken we ons doel om lokaal mensen te helpen.”