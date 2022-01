CKC Haren komt op eigen benen te staan. Wél alert bijven.

Door: Redactie

Als het aan wethouder Berndt Benjamins van Groningen ligt staat het Centrum Kunst en Cultuur (CKC) in Haren op 1 januari 2023 op eigen benen en houdt het deels haar eigen broek op. Waarom is dat nodig en wordt Haren daar beter van?

Als je het CKC als een winkel beschouwt, dan draait die winkel goed. Met bijna 600 leerlingen heeft men over belangstelling niet te klagen. “Het draagvlak is in Haren enorm groot”, zegt de wethouder. “Daarom verwacht ik geen probleem als de gemeente een stap terug doet en het CKC gaat verzelfstandigen. We doen dit niet zomaar. Er is een grondig onderzoek aan voorafgegaan en daarom heb ik er alle vertrouwen in dat dit goed komt. Samen met de Forumbibliotheek Haren en de Culturele Raad Haren vormt het CKC de culturele infrastructuur van het dorp Haren. Vanuit deze basis kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd met andere culturele partners in Haren en omliggende dorpen.”

Eigen programmering

Volgens de wethouder leefde de wens van het verzelfstandigen al bij de gemeente Haren en daar wordt nu op doorgeborduurd. Maar waarom is het wenselijk? Benjamins: “Reden is de verwevenheid van het CKC met het gemeentelijk apparaat. Een zelfstandig CKC komt het gelijk speelveld en het cultureel ondernemerschap van de instelling ten goede . Het CKC moet in staat worden gesteld haar eigen programmering te maken. Ik denk dat dit het culturele klimaat in Haren alleen maar beter kan maken.”

Paspoort huidig CKC

Aantal medewerkers: 14 (freelance) en 5 fte in vaste dienst (11 medewerkers)

Cursisten: 150 (beeldende kunst), 40 (theater), 400 (muziek).

Subsidie gemeente: 420.000

Eigen inkomsten: 230.000

Huisvesting: ‘t Clockhuys (huurder van de gemeente)

Nieuwe stichting: Er komt een directeur en een Raad van Toezicht.

Onderzoek

De gemeente heeft drie scenario’s onderzocht om het CKC een zelfstandige toekomst te geven. Daarbij is gekeken naar ‘opgaan’ in VRIJDAG, de Groningse evenknie van het CKC. Daar voelt het College niet voor omdat dan de ‘Harense eigenheid’ verloren zou kunnen gaan. Ook samenwerken met andere cultuurorganisaties, zoals bijvoorbeeld ’t Kielzog in Hoogezand ziet men niet zitten, juist omdat deze club in een andere gemeente is gevestigd. Uiteindelijk vindt het College het beter als het CKC Haren een zelfstandige stichting gaat worden, die haar eigen broek moet ophouden.

Geld

Wat de gemeente betreft wordt de jaarlijkse subsidie van het CKC met 50.000 euro verhoogd. Voorts trekt men eenmalig 263.000 euro uit om de verzelfstandiging te realiseren. Personele gevolgen worden niet direct verwacht, zegt de gemeente en ook de huisvesting in ’t Clockhuys blijft ongewijzigd. Wél vindt de gemeente dat het CKC zich actiever dan voorheen moet opstellen door de wijken in te trekken voor contacten en activiteiten. Naar verwachting wordt het definitieve besluit in de zomer van 2022 genomen.

Analyse

Is dit goed nieuws? Keert de gemeente zich hiermee af van cultuurminnend Haren of is het juist de zo vurig gewenste zelfstandigheid in Haren? Per saldo lijkt dit voor Haren wel gunstig. Resultaten uit het verleden geven een behoorlijke garantie voor de toekomst en met een jaarlijkse opgehoogde subsidie naar 470.000 ligt er een behoorlijk fundament onder de nieuwe stichting. Financieel verandert er eigenlijk niets. Straks kan Haren de eigen culturele koers bepalen. Het gevaar zit er echter in dat later de gemeente later gemakkelijker kan gaan tornen aan de subsidie. Hoe groot die kans is, valt moeilijk in te schatten. Wel is het zo dat elke vier jaar de subsidie opnieuw aangevraagd moet worden op basis van een te toetsen visie- en beleidsplan. Alert blijven!

foto: Wethouder Berndt Benjamins wil het CKC in Haren op afstand zetten van de gemeente en vertrouwt erop dat dit kan.