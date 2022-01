Coa blijft Nescio Hotel huren tot oktober voor asielzoekers met Covid

Nieuws:

Opnieuw heeft het Coa de huurperiode van het Nescio Hotel in Haren verlengd tot oktober 2022.

Het voormalige hotel wordt sinds 15 maanden gebruikt voor de opvang van asielzoekers met Covid, die tijdelijk in deze gesloten locatie verblijven. Eerder was er sprake van dat dit een ruim een half jaar zou duren, maar inmiddels is de periode twee keer verlengd. Omwonenden (Emma-torens) hadden geklaagd over de opvang van besmettelijke asielzoekers. Zij zagen tot hun schrik dat geregeld besmette mensen de locatie verlaten en door Haren wandelen. Het Coa heeft maatregelen genomen waardoor dit nu niet vaak meer gebeurt. Nog steeds zijn de omwonenden niet tevreden over de wijze waarop de gemeente de vergunningverlening heeft geregeld en vooral over de manier waarop met hen is gecommuniceerd.