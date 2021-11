Actueel: COA zou tijdelijk AZC wensen aan Emmalaan Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Volgens Frans Kappenburg, eigenaar van het voormalige Postiljon Hotel (later Nesciohotel) aan de Emmalaan in Haren heeft het COA contact met hem gezocht met een vraag: mogen er reguliere asielzoekers worden ondergebracht in het voormalige hotel?

Kappenburg zegt dat hij eerdere verzoeken hiertoe heeft afgewezen. Over het recente verzoek denkt hij nog na. Op deze locatie staat nu nog het verlaten hotel, waar overigens sinds oktober vorig jaar asielzoekers met Covid 19 logeren. Volgens Kappenburg wil het COA het liefst het gehele complex huren. Op deze locatie werkt hij op dit moment aan de ontwikkeling van woongebouwen en een hotel.

Het COA vragen wij om een reactie, die later aan dit bericht zal worden toegevoegd.