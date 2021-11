Coby Eggen zet punt achter de zomer- en herfstfairs in Haren

Door: Redactie

Al twaalf jaar lang organiseerde Coby Eggen uit Haren zomer- en herfstfairs op schilderachtige locaties. In de zomer bij Sassenhein (foto) en in de herfst in een sfeervolle boerenschuur aan de Rijksstraatweg. Maar Coby zet er nu een punt achter.

De reden is dat naar haar zeggen ‘de lol er nu wel af is’. Door de crisis heeft ze al twee jaar geen fairs kunnen organiseren en daar komt volgens haar bij dat sinds de fusie met Groningen zij nu met veel kosten en papierwerk wordt geconfronteerd.

Het is nu tijd om terug te kijken. Coby Eggen: “Wij hebben het altijd met veel plezier gedaan en kijken tevreden en met trots terug op de vele fairs de afgelopen twaalf jaar. Dit is het juiste moment om te stoppen.”



Het is niet bekend of andere initiatiefnemers de traditie willen voortzetten na de crisismaatregelen.