Coen al gezien? Herhaling van de oproep uit 2004.

Door: Redactie

Als je Coen Caspers (33) hoort praten over zijn bedrijf valt een glimlach moeilijk te onderdrukken. Deze jongen straalt passie en plezier in zijn werk uit. Zijn jargon, deels geleerd van zijn vader Roy, werkt aanstekelijk. “Onze planning zit gezellig vol”. Of: “Wij leveren leuke auto’s aan leuke mensen.” En wat dacht u van deze: “Wij verkopen 80% emotie en 20% blik.”

Jonge ondernemer

We hadden het eigenlijk al kunnen voorspellen toen de redactie in november 2004 (17 jaar geleden!) een zeer jeugdige Coen Caspers op de voorpagina van Haren de Krant zette. Hij was nog maar zestien en reed rond in een opvallende driewielige scooter (‘Trigger 50’), voorzien van reclame voor het autobedrijf van zijn vader. Hij droeg een ouderwetse pothelm met stofbril. In de krant vertelde hij destijds dat het een heerlijk vervoermiddel was voor scholieren en dat mensen op straat hun duim omhoog staken als ze hem zagen. Coen volgde de opleiding Handel & Verkoop van het Noorderpoortcollege en startte als 18-jarige zijn eigen bedrijf: Caspers Track. Hij ging raceteams begeleiden en racewagens verhuren waarmee mag worden geraced op circuits, zoals TT Assen.

Bieden

We komen Coen na zeventien jaren weer tegen en hij is nog steeds ondernemer in de autobranche. Hij levert auto’s om te hobby-racen. Daarnaast handelt hij in opvallende auto’s, die als belangrijkste kenmerk hebben dat ze bijzonder zijn. Prijssegment: € 25.000-150.000 euro. In zijn showroom in Eelde staat bijvoorbeeld een Porsche 911 uit 1969 (€ 79.000) maar net zo goed een Renault 4 uit 1974 (€ 12.900). Beiden worden door Caspers gekoesterd. Het gaat immers niet alleen om blik, maar ook om emotie (weet u het nog?). Hij biedt op bijzondere auto’s die via een select netwerk worden verhandeld. “Dagelijks heb ik meerdere biedingen lopen, soms lukt het en soms grijp ik mis”, zegt hij monter. “Ik heb een goed geheugen en ken de voorliefdes van mijn klantenkring. Ik weet vaak al wie ik een plezier ga doen met bepaalde auto’s.”

Rally

Coen Caspers vaart zijn eigen koers, ook als het gaat om marketing. “Beurzen? Daar ga ik allang niet meer naartoe. Heel veel werk en hoge kosten. Ik heb een Youtube Kanaal opgezet en daar zet ik professionele filmpjes op. In zo’n filmpje staat één van mijn occasions centraal. Meestal presenteer ik ze zelf, soms werken er autojournalisten aan mee. Dat is mijn manier om het verhaal van een auto te vertellen. Ik heb al meer dan 150 abonnees.” Wie op Youtube de naam Autobedrijf Caspers intypt komt vanzelf bij één van de catchy filmpjes terecht. In september wordt weer de jaarlijkse Caspers Rally verreden met 150 deelnemers (volgeboekt). Tijdens deze evenementen geniet Coen van al die leuke auto’s, maar vooral van de leuke mensen. “Hoe je mijn auto’s moet typeren? Het zijn bijna allemaal auto’s die je niet écht nodig hebt”, zegt Coen met een brede glimlach. Wie hem wil volgen kan gratis lid worden van het Youtube Kanaal https://www.youtube.com/watch?v=aNUR357K3Rs

foto: Coen Caspers

foto: Fragment van de krant uit 2004, waar Coen de voorpagina sierde.