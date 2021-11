College van B&W deed oude tijden herleven in gemeentehuis Haren

Door: Redactie

Vandaag werd het College van B&W van de gemeente Groningen gesignaleerd in Haren. En dan ook nog in de voormalige raadszaal van de gemeente Haren.

Met regelmaat vergadert het college op externe locaties in de gemeente, waarschijnlijk om de sfeer in alle uithoeken te proeven. Het college bracht vandaag ook een bezoek aan de Harener Hub, een bijzondere woon- en werkvorm in het oude Beatrixoord.

Op instagram publiceerde men een foto van de vergadering in de oude raadszaal, die vol herinneringen zit. In deze zaal bracht Job Cohen verslag uit van de Facebookrellen (2012) en in 2018 werd hier het pleit van de herindeling beslecht.

Het oude ‘nieuwe’ gemeentehuis is nu niet meer exclusief in gebruik door de gemeente, maar ook b.v. het WIJ-team en het Noordelijk Belastingkantoor zijn er gevestigd.