Column Bert Heikens, huisarts in Haren – maart 2021

Column:

Door: Redactie

Klein woordje

Naast alle ellende van deze tijd is er gelukkig ook nog wel eens wat leuks te beleven. Zo weet ik inmiddels ook zelf hoe gezellig het kan zijn als je op een vaccinatiespreekuur komt. Zoals u weet zijn alle huisartsen inmiddels gevaccineerd. Ik moest hiervoor twee keer in het UMCG zijn. Ook ik voelde daarbij toch wel een klein beetje spanning. Aangekomen in het UMCG werd ik prettig verwelkomd door een alleraardigste medewerkster. Dat stelt altijd gerust. Een klein gebaar maar o zo belangrijk. Zij wees mij naar mijn wachtplek. Het was in het weekend op een niet in gebruik zijnde poli. Na de prik moest ik uiteraard 15 minuten wachten en dan spreek je weer even met collega’s die je al langere tijd niet hebt gezien. Een sociaal gebeuren wat tegelijk een saamhorigheidsgevoel geeft (we werken samen om de patiënten goed te kunnen blijven helpen) en een stukje kneuterige gezelligheid. Iedere 15 minuten gaat er weer iemand weg en er komt weer iemand voor in de plaats. Zo spreek je nog eens wat mensen. En dat deed me goed. Hoe simpel ook, maar dit soort dingen blijft van belang. Juist in deze crisis, elkaar even kort spreken. Al is het maar op de hoek van de straat of waar dan ook. Een klein woordje doet veel. Aardig voor elkaar zijn ook. Ik hoop dat we het met z’n allen nog even kunnen blijven volhouden. Juist door deze “kleine dingen des levens” gaan we dit ook doen, daar ben ik van overtuigd. Ik hoop u gauw te kunnen zien bij een vaccinatie!