Column Emile Koopmans november 2021

Stelletje ambtenaren!

Iemand (waarschijnlijk iemand uit Europa) bedacht eens dat het nuttig zou zijn, dat bij iedere bouwplaats hetzelfde bouwbord zou komen te staan. In elke werkbeschrijving die voortaan de deur uitging, voor gesubsidieerde projecten, werd geëist dat er op de bouwplaats een bouwbord moest komen. Alleen de tekst wisselde. Daarmee was de norm gezet, zodat niemand meer hoefde na te denken. Zo wordt “iemand” vanzelf “niemand”.

Tijdens mijn argeloze wandeling langs de pittoreske Hoornsedijk, werd ik opgeschrikt door een huizenhoog bouwbord. Nou opgeschrikt, ik zag het al van verre. Het was niet een gewoon bord, het was een bord dat langs de A28 niet zou misstaan. Maar langs dit kwetsbare kronkelige dijkje, waar rustige wandelaars en brave fietsers een ommetje maken; waar reeën grazen en otters en bevers van harte zijn uitgenodigd, staat ineens een bord dat zijn weerga niet kent. De vriendelijke kneuterhuisjes staan plots in de schaduw. En de bewoners, waar toch al nooit naar geluisterd wordt, verstillen achter hun voordeuren en wachten met angstige ogen de ergste ontwikkelingen af. De bordjes Te Koop staan van schrik al in de tuin.

Hoe gaat zoiets? Een projectleider, een tekenaar, een aannemer, een reclamebureau, een drukker, en nog veel meer mensen, zijn er mee bezig, voordat het bouwbord er staat. Dan komt er een grote vrachtwagen met betonplaten, lange palen en borden. Met een hoogwerker monteren timmerlui het geheel in elkaar. Ze vegen hun handen af en vertrekken weer. Ze komen misschien nog een keer terug (na een storm) en nog een keer als het project waarschijnlijk al heel lang klaar is.

Maar tijdens het gehele proces heeft er niemand, nee niemand, naar het grote geheel gekeken. Dat er, bij het graven van een paar slootjes, op zo’n plek eigenlijk helemaal niet zoveel reclame hoeft te worden gemaakt en al zeker niet zo groot. Er is dus niemand die tijdens het uitvoerend proces heeft gedacht: dit wordt toch wel heel groot, past dit wel? Kortom niemand voelt zich verantwoordelijk. Iedereen doet zijn ding, want Het Systeem Regeert. De Menselijke Maat is zoek. De bewoners houden het de komende jaren, zolang het ontsierende bord er staat, wel uit hoor. Maar het is zo symptomatisch voor veel dingen. Stelletje ambtenaren! Geen afvinkcultuur! Hallo daar: MAATWERK s.v.p.!