Column Emilie Koopmans – architect in Haren juni 2025

Roeien in de natuur

Het mag niet! Waarom niet? Daarom niet! Dat is de reactie van de provincie Groningen op het voorstel om het nieuwe water, dat wordt aangelegd in de polder vlak bij Haren, geschikt te maken voor roeien. De overheid beroept zich, heel gemakkelijk en arrogant, op de regels die ze zelf hebben opgesteld. Ze zeggen dat je niet mag roeien in de natuur die zij daar gaan aanleggen. Waarom niet? Omdat het veranderen van de bestemming natuur naar recreatie geen groot algemeen belang dient. Maar provincie, er ligt nog wel een oude belofte: jullie zouden voor een nieuwe roeibaan zorgen. U weet wel, de roeibaan van Harkstede werd 15 jaar geleden gesloten, ten behoeve van de nieuwe wijk Meerstad. Een werkgroep doet al die tijd al voorstellen voor nieuwe plekken, maar alles wordt afgewezen.

De feiten. Er is door de provincie een inrichtingsplan gemaakt voor Nieuwe Natuur in de polders langs de A28/het Noord-Willemskanaal, ten zuiden van de Meerweg. Zie het linker plaatje. Deze polders krijgen een functie als noodwaterberging. Dat betekent veel ondiep water (het lichtblauw), rietvelden, bossages, etc. Een lust voor planten, broedvogels, vissen en vele andere diersoorten. Het ziet er prachtig uit, zoiets als de Onnerpolder. Als je nou het water evenwijdig aan de A28, tot aan de Witte Molen, iets dieper maakt, zeggen de roeiverenigingen, dan kan er een nieuwe roeibaan komen (zie het rechter plaatje). Een ideale plek om te roeien en een perfecte combinatie met de natuurontwikkeling in de polder. Ik ben geen roeier, maar ik weet wel dat er geen rustiger sport is dan de roeisport. En een stuk stiller dan de snelweg. Er zijn veel voorbeelden van roeibanen die ingepast liggen in de natuur: het kan heel goed!

De locatie is werkelijk ideaal, de baan is over het water van het Noord-Willemskanaal bereikbaar vanuit de drie Groninger roeverenigingen Gyas, De Hunze en Aegir. Er hoeven geen grote gebouwen bij te komen, want je kunt erheen roeien, de boot over het coachpad tillen en je bent er. De baan ligt bovendien op fietsafstand en auto’s kunnen geparkeerd worden op de P+R. Het zand, dat vrijkomt door dieper te graven, kan een deel van de kosten voor de aanleg dekken. Bovendien levert de extra diepte een enorme vergroting van de waterbuffer. De ontsluiting van het gebied kan bij het nieuwe/oude Café Frieseveen, dat daarmee weer toekomst heeft. Kom op politiek. Volg niet blindelings ambtelijke regels, maar denk eens positief mee. Dit is een win-win situatie van jewelste.