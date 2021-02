Column Hein Bloemink (februari 2021)

Column:

Door: Redactie

Coup KNMI

Help mij: word ik een oude zeurpiet? Ik zal deze vraag even toelichten. Zondag 14 februari kondigde het KNMI code ‘rood’ af voor maandagochtend. Iedereen die vroeg aan het werk moest begon zich voor te bereiden. Krabbers klaarleggen, wekker wat vroeger zetten, waxinelichtjes mee in de auto, strooizout op het tuinpad, rustig rijden. Zo deden we dat vroeger. Maar nu? Las ik het goed? Terwijl Nederland zich gewoon even schrap zet om de ijzel veilig te trotseren, neemt het ‘onderwijs’ het comfortabele besluit om haar eigen ongemakken in één keer over de schutting te kieperen: de scholen blijven dicht! Met dat gebaar zorgt men weliswaar goed voor eigen medewerkers, maar gaat voorbij aan de gevolgen. Dat begint al met de leerplicht, die men zo hoog in het vaandel heeft staan. Dan zijn er de noodmaatregelen die ouders moeten nemen (opa’s en oma’s mogen de gladheid wél trotseren). Men lost het eigen ongemak dus op ten koste van honderdduizenden werkenden. En in Haren wonen de meeste kinderen toch echt heel dichtbij hun school, toch? Waarom geen maatwerk? Maar er zit nóg een luchtje aan: het onderwijs gaat rigide op slot als het KNMI dat nodig vindt. De bevoegdheid ligt dus niet meer bij weldenkende schooldirecteuren maar bij meteorologen. Wat ben ik blij dat bakkers, bouwers, machinisten en zorgmedewerkers hun verantwoordelijkheid wél namen. Zij zouden het toch niet in hun hoofd halen om de stekker eruit te trekken? We leren het langzamerhand af om zelf risico’s in te schatten en dat maakt ons steeds kwetsbaarder. Laten we dus ons gezond verstand fit houden en ons niet verschuilen achter code rood. Want als het KNMI zich ooit eens vergist, weten we ons niet meer te redden en gaan we glijdend ten onder. Ben ik een mopperende oude zeurpiet?