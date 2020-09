Column Hein Bloemink – september 2020

Column:

Microadventure

Sinds 2002 maak ik lange fietstochten op mijn herenfiets. Mijn actieradius is: 190 km op één dag en daarmee haal ik Utrecht of Nijmegen. Het zijn microadventures, waarbij ik mezelf telkens weer op onvergetelijke ervaringen trakteer en daar heb ik niemand voor nodig. De buurmannen van kantoorvilla Hilghestede (beide wielrenner) daagden mij uit om eens een ‘leuk tochtje’ van 50 kilometer op de racefiets te maken op een gewone donderdagmiddag. Dat had ik nog nooit gedaan en ik sliep er de nacht tevoren onrustig van. Kenmerk van ‘buiten comfortzone’. Ik kocht (uiteraard in Haren) een wielerbroek met ‘inlegkruis’ en twee vochtregulerende wielershirts. Een helm had ik al, maar die mag ik van twee van mijn drie dochters niet bij daglicht op. Nu was die helm uiteraard noodzaak. Mijn ‘bicyclische’ ontmaagding werd een groot succes. Mijn uitdagers ‘hoge Harold’ (2 meter) en ‘bedachtzame Bart’ (koersvast) leenden mij een racefiets en stippelden een rondje ‘Groot Haren’ uit. In krap twee uur leerde ik de achterwerken van deze mannen tot in details kennen, maar ik mocht ook op kop rijden (dat kost je 23% meer energie!). Ik hoor nog de suizende wind door mijn helm. Ik leerde subtiele handgebaartjes om elkaar te waarschuwen voor paaltjes en trage fietsers. Ik haalde op stille stukjes soms 40 km/u en de mannen prezen mijn rijstijl. Ik temde echter mijn overmoedigheid en ging geen grenzen over, maar werd wel moe na 40 kilometer. Ik ging eventjes ‘stuk’ langs het Winschoterdiep, toen de mannen op hun rijdende apenrots besloten om mij toch nog een lesje bescheidenheid te geven. Ze werden stippen aan de horizon. Als laatste verrasten ze me met een berucht stukje ‘vals plat’ Goeman Borgesiuslaan: Groninger Mont Ventoux in mijn beleving, maar de mannen vlogen omhoog naar de finish. Als ik deze tocht (48,2 km in 105 minuten) samenvat: TGV op eigen kracht en ultiem onderling vertrouwen. Ik had het niet willen missen.