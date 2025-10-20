Column van de centrummanager: Daphne de Haan (oktober 2025)

Column:

Door: Redactie

De magie van herhaling

In Haren weten we het allang: evenementen zijn niet alleen momentopnames. Ze bouwen voort op elkaar, groeien, krijgen traditie en maken Haren herkenbaar en levendig. Herhaling zorgt voor identiteit, verbinding en verwachtingen. “Ervaar Haren”, een initiatief van Ondernemend Haren dat meerdere keren per jaar evenementen organiseert zoals de Zomermarkt, de Fashiondagen , Culinair Haren, de Kerstmarkt , Sinterklaasintocht etc. Door die terugkerende evenementen krijgt het centrum van Haren steeds meer aanzien: bewoners en bezoekers verwachten bepaalde gebeurtenissen — de sfeer, de reuring, de gezelligheid. Die regelmaat schept vertrouwdheid. Vertrouwdheid is goud waard. Als je weet dat elk jaar in december de Kerstmarkt komt, plan je je bezoek, bereid je je voor, neem je vrienden mee. Je bouwt herinneringen: “Weet je nog toen we daar vorig jaar samen waren”. Die herinneringen versterken het sociale karakter van Haren. Zonder herhaling zouden evenementen vergeten worden, zouden ze vluchtig blijven. Herhaling biedt ook kansen tot verbetering. Elke editie leren wij als organisatie: wat werkt wel, wat minder goed? Hoe kun je de promotie verbeteren, hoe inspelen op feedback van bezoekers? Zo groeit de kwaliteit van – bijvoorbeeld – Culinair Haren van jaar tot jaar. Verder zorgt herhaling voor sterkere economische effecten. De ondernemers kunnen zich erop voorbereiden: ze weten wanneer drukte komt, kunnen voorraad en personeel plannen. Bezoekers weten dat ze vermaakt worden. Toch zit er ook een valkuil. Herhaling is geweldig, maar te weinig vernieuwing maakt dat het voorspelbaar kan worden — het risico dat bezoekers denken: “We hebben het al eens meegemaakt.” Daar moeten wij slim mee omgaan: steeds kleine verrassingen, wisselende onderdelen, nieuwe thema’s, frisse ideeën. De balans tussen vertrouwdheid en vernieuwing is erg belangrijk. In Haren ligt die balans binnen handbereik. De evenementenstructuur hebben we de laatste jaren weten op te bouwen. Want herhalen is niet herhalen om het herhalen — het is herhalen om te verbinden, te verrassen, en te groeien. Vragen, ideeën of opmerkingen? Mail mij gerust!

Info@bedrijvenverenigingharen.nl