Column ‘Vettax’ van Cees Bosman maakte emoties los

De column over obesitas van Cees Bosman in Haren de Krant van september leverde veel reacties op, zowel instemmend als verontwaardigd. Haren de Krant is geen krant voor harde confrontatie, maar wel voor opinievorming. In dit geval was er ook kritiek op de uitgever van de krant.

We hebben contact opgenomen met het UMCG om het onderwerp dat Bosman aankaartte eens van de wetenschappelijke kant te belichten. Dat leverde weer leerzame repliek op, die we hieronder aan u laten lezen.

Opinie

Leefstijlzorg UMCG reageert op de column van Cees Bosman (Haren de Krant september) over obesitas.

Beste meneer Bosman,

U schrijft dat dikke mensen gewoon minder moeten eten en meer moeten bewegen. Klinkt simpel, maar zo werkt het lichaam niet. Niemand kiest voor obesitas en alle negatieve gezondheidseffecten. Obesitas gaat vaak niet over bewuste keuzes, maar over een lichaam dat anders staat afgesteld. Vergelijk het met een thermostaat in huis. Bij de één slaat de verwarming pas aan bij 15 graden, bij de ander bij 20. Mensen met obesitas hebben vaak een thermostaat die op “zuinig” staat: alles wat ze eten wordt zuiniger opgeslagen. Dat komt door een combinatie van erfelijke aanleg, hormonen, de darmbacteriën en zelfs wat er in de buik van hun moeder gebeurde toen ze nog baby waren. Dat noemen we metabole programmering. Twee mensen kunnen dus precies hetzelfde eten en bewegen, en tóch komt de één aan en de ander niet. Dat is geen kwestie van lui zijn of “meer friet willen”. Hun lichaam werkt gewoon anders. En ja, mensen met obesitas kosten soms meer in zorg of in kerosine. Maar ze hebben er zelf meestal niet voor gekozen om zo’n zuinige motor mee te krijgen. Net zoals u niet kunt kiezen welke kleur ogen u krijgt. Dus in plaats van een “vettax” zou het slimmer zijn om te investeren in manieren om die thermostaat beter af te stellen: goede slaap, minder stress, gezonde voeding bereikbaar maken en medische hulp als het nodig is. Daarnaast spreekt u denigrerend over mensen met obesitas. Ze voelen dit stigma harder dan u denkt. Daar schiet niemand wat mee op. Kortom: niet straffen, maar snappen.

Namens de leefstijlzorg in het UMCG

André van Beek, medisch specialist

Karin Eijkelenkamp, leefstijlarts

Petra Links, leefstijlcoach