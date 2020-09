Concert in sfeervolle kerk Noordlaren

Door: Redactie

Door een slimme opzet met maximaal 30 bezoekers kan er op 4 oktober om 10.30 uur een concert worden gegeven in de Bartholomeuskerk te Noordlaren. U kunt luisteren naar de swingende muziek van de Casanova’s. Harry Niehof, Jaap Stegeman en Inki de Jonge (journaliste) combineren Amerikaans-Italiaanse rhythm & blues, eigen songs over de Noordelijke vlakten en krantencolumns over de zwarte romantiek van de stad.

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00.Reserveren uitsluitend via e-mail: info@noordlarenmuziek.nl