Concert Noordlaren 19 september, slechts 30 kaarten beschikbaar

Door: Redactie

In het snel naderende nieuwe seizoen van Noordlaren Muziek zullen folkzangeres Linde Nijland en multi-instrumentalist Bert Ridderbos op zondag 19 september het openingsconcert in de Noordlaarder dorpskerk verzorgen. Vorig seizoen stonden zij al op het menu, maar toen strooide het coronavirus roet in het eten. Nu zal het dan echt gebeuren (tenzij er rampzalige nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden). Inmiddels wordt de nieuwe CD ‘Ten years’ van Linde Nijland en Bert Ridderbos de hemel ingeprezen (u kunt googelen op Linde Nijland Ten years) én werd deze schijfgenomineerd voor de prestigieuze ‘Preis der Deutschen Schallplattenkritik’! Natuurlijk zult u nummers uit dit nieuwe album te horen krijgen. Eerder noemde het muziektijdschrift Heaven Linde al ‘de beste folkzangeres van Nederland’ en Bert werd door het Britse toonaangevende tijdschrift ‘fRoots’ (dit is de juiste spelling) als ‘seemingly a one man orchestra’ aangeduid.

De huidige coronamaatregelen gelden (vooralsnog) tot en met 19 september (de datum van het concert!) Dat betekent dat ook dit concert nog (net) in coronastijl moet plaatsvinden: twee achtereenvolgende optredens van de artiesten van telkens 1 uur, zonder pauze, met inachtneming van de anderhalvemeterregel, wat in de dorpskerk van Noordlaren een maximum van 30 personen oplevert. U kunt zich opgeven voor de eerste ronde om 10.30 uur of voor de tweede ronde om 13.00 uur. Wees snel, want hier geldt bij uitstek: vol is vol!

Zondag 19 september 2021

Bartholomeuskerk (dorpskerk van Noordlaren):

Linde Nijland en Bert Ridderbos

Ronde 1: 10.30 uur; ronde 2: 13.00 uur

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

AANMELDEN uitsluitend via e-mail:

info@noordlarenmuziek.nl of dirkherman@gmail.com

Meldt u aan voor de eerste ronde (10.30 uur) of voor de tweede ronde (13.00 uur).

Na aanmelding krijgt u de voor betaling vereiste bankgegevens; zodra vervolgens uw overboeking is ontvangen, wordt u op de toehoorderslijst geplaatst. U ontvangt dan tevens het geldende coronaprotocol.