Door: Redactie

Op oudjaarsdag rond 12.15 uur is de brandweer opgeroepen om een brand in een afvalcontainer aan de Ridderspoorweg te blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De politie is ter plaatse en na overleg met de brandweer is besloten de brand vanzelf te laten uitgaan. Er wordt niet geblust.

Foto: J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant