Door: Redactie

In de nacht van zaterdag op zondag is brand ontstaan in een afvalcontainer, die stond bij dorpshuis De Tiehof in Onnen.

De brandweer ging na de melding met spoed naar Onnen en kon daar het oplaaiende vuur snel blussen. Het is nog de vraag hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Brandstichting valt niet uit te sluiten.

Foto: Thijs Huisman 112Groningen/Haren de Krant