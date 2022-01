Creatieve snelheidsremmers aan Westersedrift in Haren

Door: Redactie

Hoe origineel kun je zijn. Kennelijk hebben bewoners van de Westersedrift in Haren redenen om het verkeer tot kalmte te manen. We kennen allemaal de bekende felgroene poppen en ook de bordjes ‘hier spelen kinderen’. Maar wat onze webfotograaf hier aantrof is toch veel leuker?

Prachtige uitgezaagde katjes in sluipgang. Klaar om over te steken. Iedere weggebruiker weet dat dieren onvoorspelbaar zijn, dus gaat het gas eraf.