D66: huizen bouwen op locatie ‘gemeentewerf en brandweer’ is een optie

Door: Redactie

Raadslid Sander Claassen (D66) uit Haren ziet woningbouw wel zitten op de locatie waar nu nog de brandweer (foto) en gemeentewerf van Haren zijn gevestigd: Westersedrift. D66 ziet de grote behoefte aan extra woningen, ook bij Woonborg, die graag 100 huizen zou willen bouwen in Haren.

In het kader van deze woningbehoefte heeft Claassen een update gevraagd van de gemeente over de genoemde locatie. De brandweer zou verhuizen en heeft intussen een locatie aan Felland-Noord aangekocht, waarmee al twee jaar niets is gebeurd. Ook de gemeentewerf en milieustraat zouden hun langste tijd hier hebben gehad. Als deze locatie kan worden vrijgespeeld zou D66 het een goed idee vinden om hier woningen te bouwen. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat bij de fusie van Haren met Groningen is afgesproken dat Haren zijn eigen inbrengstation (milieustraat) zou behouden.

Claassen: “We zijn benieuwd of er opties zijn de milieustraat te verplaatsen, zodat je een grotere gebiedsontwikkeling kunt maken. Met naast huizen ook groen, verschillende voorzieningen en misschien het lang gewenste haventje. We denken dat er naast het sociale segment vooral behoefte is aan middensegment huur- en koop.’

Eerder deze week liet Woonborg via Dagblad van het Noorden weten 100 nieuwe huizen te willen bouwen in Haren, maar dat er nog geen locaties voorhanden zijn. Claassen: ‘We zijn benieuwd of het college kansen ziet aan de Westerse Drift.”

Er leven ook andere wensen

De insteek van D66 zal een aantal omwonenden niet direct blij maken. In januari spraken zij in Haren de Krant de wens uit dat het oude haventje weer zou worden hersteld. Hoe zit dat? Zodra brandweer en gemeente vertrekken en men denkbeeldig de gebouwen alvast sloopt, dan ontstaat letterlijk een vergezicht op oude tijden: daar lag vroeger namelijk ‘het haventje van Haren’, dat rechtstreeks aansluiting had op het Noord Willemskanaal via de plek waar later het Postiljon Hotel is gebouwd. Het water van de haven mondde in het kanaal uit nabij de huidige Meerwegbrug. Rond 1925 werd het haventje door de gemeente aangelegd en sindsdien vond er ook wel enige scheepvaart plaats. Er is een boek over geschreven door H. Bremer-Bakker (Rondom het haventje van Haren). ‘s Winters werd er geschaatst, ‘s zomers werd er gevist.

Dagdromen mag

Deze herinneringen brachten enkele (oudere) buurtgenoten op het idee om het haventje in oude luister te herstellen. Zijn het dagdromen? Oscar Keet, één van de omwonenden: “Er zijn ideeën ontstaan: een groenvoorziening, een speeltuin voor de jongere kinderen, het opnieuw aanleggen van een haventje, het aanleggen van een vijver met natuur. Het zijn maar enkele voorbeelden. Misschien is het ook wel mogelijk om bepaalde functies te combineren, zoals groen en een speeltuintje, zodat zowel de jonge kinderen als de ouderen die wonen in Maarwold hier een plaats hebben om te wandelen en te spelen.” Met potlood en papier is het fijn schetsen en de ideeën zullen waarschijnlijk op sympathie in de buurt kunnen rekenen.



Foto: Sander Claassen, D66