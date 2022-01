D66 wil naadje van de kous weten over bomenkap Grootspark Haren

Door: Redactie

Sander Claassen van D66 (foto boven) stelt vragen aan het College van B en W naar aanleiding van een artikel in Haren de Krant in december. Daarin werd gemeld dat buurtbewoners een meningsverschil met de gemeente uitvechten over de manier waarop de GEM bomen heeft gekapt in het parkje met speeltuin aan de Grootslaan.

De GEM is de ontwikkelingsmaatschappij van Harenerholt, waar bouwers/ontwikkelaars samenwerkten met de gemeente Haren. Hoewel de bouw van de wijk nagenoeg is voltooid is de GEM nog steeds actief en bemoeit zich (namens o.a. de gemeente) met de wijk. Claassen vraagt zich af waarvoor dat nodig is. De vraag is ingegeven door het feit dat de GEM nu een dispuut heeft met inwoners, waar vervolgens de gemeente weer iets van moet vinden, tot in de rechtszaal aan toe.

Groter verhaal

Onder deze casus ligt wat Claassen betreft een andere vraag: wat moet er gebeuren met het gebied langs de Grootslaan? Het gaat om het oude filtergebouw van het Waterbedrijf en daar hoort een monumentaal pompgebouw bij. Projectontwikkelaar Guus Driever en twee compagnons hebben de percelen in bezit en zij proberen al jaren een ontwikkeling op gang te brengen, waarbij het filtergebouw wordt omgevormd tot woonhuizen. Omwonenden hebben wensen voor het pompgebouw en het gebied er omheen en het wordt de vraag in hoeverre belanghebbenden het met de ontwikkelaar eens kunnen worden.

In februari gaan we in Haren de Krant dieper op deze ontwikkelingen in.

Pompgebouw, een monument waar niet veel aan mag worden vertimmerd.