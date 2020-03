Daan Reiziger uit Glimmen leeft zijn droom bij Ajax

Nieuws:

Door: Redactie

Twee weken geleden keepte Daan Reiziger (18) uit Glimmen zijn club Ajax (onder 19 jaar) naar de kwartfinale voor de UEFA Youth League. Katachtig, watervlug en bovendien in staat zelf ook strafschoppen raak te schieten. Dat zie je zelden bij keepers. Nederland ontdekte de Glimmenaar en landelijke media prezen hem in vette koppen, omdat hij drie strafschoppen keerde.

In Amsterdam hadden ze in 2016 de ruwe diamant al gedolven in Groningse bodem en hem naar Ajax gehaald om hem verder te slijpen. “Ik was nog naar vijftien. Ik heb twee weken heel goed nagedacht: blijf ik bij FC Groningen, waar mijn tweelingbroer ook speelt, of ga ik naar Ajax? Het voelde goed, dus ik koos voor Ajax.” Reiziger heeft aan de horizon zijn eerste stip al geplaatst: Ajax 1. En als hij dat eenmaal bereikt ziet hij wel verder. “Ik voel me hier prima”, zegt hij. “De mentaliteit spreekt me aan, die Amsterdamse bluf. En de speelstijl is anders dan in Groningen. Hier bouwen we voetballend op, in Groningen wordt vaker de lange bal gespeeld.” Reiziger keept niet alleen goed, hij kan ook voetballen. Zijn vader Jeroen: “Toen hij nog bij de F-jes van Be Quick speelde vond FC Groningen hem al erg goed keepen. Maar als hij niet keepte vonden ze hem als veldspeler, tweebenig, ook erg goed.” Daan Reiziger is dus een keeper, die ook voetballend zijn bijdrage levert aan de opbouw. Na twee jaar gastgezin heeft hij nu zijn eigen woning in Amsterdam (‘Op de Zuidas’) met een profcontract en dito salaris op zak.

Trotse vader

Het begon allemaal rond 2006 bij Be Quick in Haren, waar hij destijds woonde. Zijn vader zegt: “Daan en zijn broer Joris werden allebei door FC Groningen gescout. Bij ons thuis draaide het om voetbal. Nu de ene zoon bij Ajax speelt en de ander bij FC Groningen moet ik goed plannen om van allebei de wedstrijden te kunnen zien. Ik heb weleens bij FC Groningen gestaan met de wedstrijd van Ajax in een livestream op mijn telefoon, haha.” Reiziger is heel trots op wat zijn zoons presteren en hij heeft ze altijd alle ruimte gegeven. “Ik liep op een dag in 2016 in Maastricht en werd door Ajax gebeld: ze wilden Daan hebben. Dat was wel een heel mooi moment.” Sport domineert in huize Reiziger in Glimmen, maar ook het besef dat de voetbalwereld onzeker is. Denk aan blessures. Daarom studeert Joris naast zijn sport Rechten en gaat Daan naar de school van Ajax, waar naast de zes uur training per dag ook ruimte is voor een aangepast lesrooster.

En nu maar wachten op de dag dat deze twee talenten het podium van de Eredivisie betreden. Ze werken hard en zijn op de goede weg.