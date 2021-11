Dankbaar en blij met de onbekende eerlijke vinder: wie was zij?

Door: Redactie

Geert Bosma wist zich dinsdagochtend geen raad. Hij was zijn rugzak verloren in Haren en daarin zat veel van waarde zoals, pasjes en portemonnee (en nog meer belangrijke bezittingen).

Een ogenblik moet hij hebben gedacht het allemaal kwijt te zijn. Of zou er een eerlijke vinder bestaan? Hij verloor de goede moed al een beetje, maar werd toen gebeld door een medewerker van de gemeente. De tas was gevonden. De eerlijke vinder (een vrouw) was met de tas naar het politiebureau gegaan en was daar verwezen naar de gemeentebalie aan het Raadhuisplein. Bosma: “Ze heeft er moeite voor gedaan en ik ben daar zo dankbaar voor. Ik wil deze vrouw graag spreken en haar een cadeautje geven als blijk van mijn waardering.”

OPROEP

Helaas is niet bekend wie de vinder was. Daarom belde Geert Bosma de krant met de vraag of deze oproep geplaatst kon worden. Dat doen we graag: wie heeft de rugzak vandaag gevonden en deze afgegeven bij de gemeentebalie? Bel 06-10836795.