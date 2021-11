Daphne zet de schouders er maar onder: Take Away weer van start in haar restaurant

Door: Redactie

Vallen, opstaan, doorgaan. Dat is het credo van menig restauranthouder in Haren. Nu horeca vanaf 17.00 uur dicht moet, is er geen diner meer mogelijk. Daphne de Haan van Bistro Heerlijk zegt dat Take Away dan maar weer van stal gehaald moet worden.

Het afhalen van maaltijden in haar restaurant Bistro Heerlijk noemt zij zelf ‘Take Away’ of ‘To Go’. Dat klinkt meer trendy en als zij dit promoot spreekt zij van ‘Lekker thuis uit eten’. “Wij blijven voor de mensen koken”, zegt zij letterlijk. Voor andere restaurants in Haren zal het niet anders zijn.

Daphne gaat weer menu’s samenstellen van woensdag tot en met zondag. Bij de entree van haar bedrijf komt een kraam te staan, waar de culinaire hoogstandjes kunnen worden afgehaald. Bestellen kan via de website www.bistroheerlijk.nl.

Van maandag tot en met zondag is haar restaurant gewoon geopend van 10-17 uur voor koffie en/of lunch.