Door: Redactie

Dit jaar wordt het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk van Haren gevierd. Een werkgroep van de Hervormde Gemeente is aan de slag gegaan met de organisatie van feestelijke activiteiten later dit jaar (en zelfs volgend jaar). Onderdeel daarvan is een ‘glossy’. Dat is een tijdschrift met een eenmalige uitgave.

OPROEP

In deze ‘glossy’ komen verhalen over de Dorpskerk voor en door Harenaars. De redactie van Haren de Krant helpt mee met de ‘glossy’ en roept onze lezers op om een korte tekstbijdrage te leveren, waarin duidelijk wordt welke binding u heeft met de Dorpskerk. Ook bijzondere herinneringen zijn welkom.

“De Dorpskerk is ook een beetje van mij, omdat….” Maak deze zin af. Lengte: maximaal 75 woorden.

Stuur uw reactie uiterlijk 25 juni aan: redactie@harendekrant.nl