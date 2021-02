De Gouden Schaar is écht open tijdens de lockdown

Nieuws:

Door: Redactie

Ina Schuitema van kledingreparatie-atelier De Gouden Schaar (Kroonkampweg) merkt dat veel mensen denken dat haar bedrijf is gesloten tijdens de lockdown. Dat is een misverstand. De Gouden Schaar behoort tot de reparatiebedrijven, die open mogen zijn. Dat geldt overigens ook voor schoenhersteller Pater aan de Meerweg.

Via dit stukje op de site van Haren de Krant hoopt zij spoedig haar klanten weer te mogen begroeten. Dus voor alle duidelijkheid is het nog maar eens gezegd: De Gouden Schaar is open.