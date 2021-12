De krant van december is uit!

Door: Redactie

We nemen met u weer even de nieuwe krant door. De verspreiding loopt van 15 t/m 17 december (Haren) en 22 december (buiten Haren).

U leest o.a.:

-Mellenshorst gered

-Kennismaking met nieuwe eigenaren Autohus

-Waarom kon Torion niet blijven bestaan?

-De gevaarlijkste plek voor fietsers in Haren.

-Bomenkap in Harenerholt: ging alles volgens het boekje?

-Onze vaste columns en rubrieken.



En nog veel meer. Heeft u de krant niet ontvangen?

-Vanaf 16 december ook online op onze website.

-Afhalen bij TinQ Kerklaan 37, Pater Meerweg 5, Boomker Raadhuisplein 7 of Total Rijksstraatweg 227.

-Mail uw eventuele klacht aan: redactie@harendekrant.nl