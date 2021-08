De ‘man van Kirambo’ Willem Overbeek overleden

Door: Redactie

Bij het overlijden van oud-Harener Willem Overbeek (1925-2021)

Groot voorvechter van Harense banden met Rwandees dorp Kirambo

Door Hein Bekenkamp

Op de Wierde van Wierum vond donderdagmiddag 5 augustus de begrafenis plaats van oud-Harener Willem Overbeek (1925-2021). Vanaf de oprichting in 1987 tot aan de opheffing in 2015 was Willem nauw betrokken bij het Koppelcomité en de latere stichting Haren-Kirambo. Deze organisatie heeft gedurende al die jaren namens de Hareners en hun gemeente de banden met Kirambo, een gemeenschap in het zuidwesten van het Centraal-Afrikaanse Rwanda, onderhouden.

Met het Harense geld werden talrijke sociale en maatschappelijke doelen ondersteund. Het plaatselijke weeshuis, de inrichting van een gezondheidspost, steun aan landbouw- en veeteeltcoöperaties waarbij vooral vrouwen betrokken waren, klaslokalen voor het plaatselijke onderwijs, studiebeurzen, ziektekostenverzekeringen, de inrichting van een bibliotheek, de overkapping van de centrale warenmarkt en de bouw van een brug. Kirambo, vijfmaal zo groot als de voormalige gemeente Haren, telde toen zo’n kleine 50.000 mensen. De koppeling Haren-Kirambo ging in 1987 van start met het slaan van ettelijke drinkwaterputten in de regio van Kirambo. In latere jaren is vanuit Haren ook bijgedragen aan de huizenbouw voor de Twa, een pygmeeënvolk dat Rwanda oorspronkelijke bewoonde. Ook werd bijgedragen aan de opbouw van een drinkwaterleidingnet voor de verder weggelegen woonkernen van Kirambo.

Rwandezen uit Kirambo kwamen tweemaal in Haren (1991 en 2001) hun ogen uitkijken naar onze overvloed. En een Harense delegatie reisde in 1996 en 2004 af naar Rwanda. Willem Overbeek vergezelde en begeleidde tijdens beide reizen onder meer de Harense wethouder Fijke Liemburg en verschillende leden van het koppelcomité.

Willem knoopte daar gesprekken aan met de plaatselijke bestuurders en met leden van het comité de jumelage ter plaatse. Vanuit het gastenverblijf van het plaatselijke ziekenhuis, waar de Harense delegatie gedurende die twee reizen ontvangen werd, zocht Willem bewust contact met de Kirambezen. Hij inventariseerde de plaatselijke noden, die na de genocide in 1994 vele malen groter waren geworden. Hij bedacht mogelijkheden om die nood vanuit het Harense te lenigen.

In 2013 verlengde de gemeente Haren het Koppelcontract nog voor onbepaalde tijd, maar de daaropvolgende gemeenteraad zag niets meer in de ontwikkelingssamenwerking op lokaal niveau. Een lange reeks van geslaagde Harense projecten in Kirambo schoven de meeste fracties eenvoudig ter zijde. Willem Overbeek heeft het nooit kunnen verkroppen, dat de Harener politiek zich plotseling zo weinig sociaal betrokken toonde.

Op de foto links Fijke Liemburg (oud-wethouder) en Willem Overbeek in 2004 in Kirambo.