De nieuwe podcast De Tafel van Haren is nu te beluisteren! (september 2021)

Door: Redactie

Vanaf vandaag is de vijfde aflevering te beluisteren van De Tafel van Haren. Dat is de talkshow met louter Harense gespreksonderwerpen van OOG RTV en Haren de Krant. De Tafel van Haren wordt maandelijks opgenomen bij Shared Spaces Haren. Presentatie: Casper Slotboom en Hein Bloemink.

Inhoud van deze Tafel

In deze aflevering gaat het aan de Tafel over langer thuis blijven wonen door ouderen, maar hoe? Geert Naber vertelt hoe hij ouderen thuis assisteert, maar hij schetst ook een dilemma: hij zoekt dienstverleners die tegen betaling willen helpen. Zie ook www.uwassistent.nl. Luister vanaf 1.35 min

Verder een kolderieke kwestie in de nieuwe woon-werkwijk van Haren: Nesciopark. Iemand is vergeten daar internetvoorzieningen aan te leggen. De kopers van de kavels zijn ten einde raad. Chantal Kortekaas, één der gedupeerden, vertelt wat er gaande is. Er zijn reacties van gemeente en Ziggo/Vodafone. Luister vanaf 16.02 min.

In het nagerecht hoort u Niek van der Ree, een kleine jongen met een groot hart voor de samenleving. Luister vanaf 33.45 min.

Live muziek tussen de gerechten wordt gespeeld door het aankomende Harense talent Amy Campbell (zang en gitaar, zie foto). De literaire bonbon bij de koffie wordt aangereikt door onze huis-snelsonnetteur Wim Tissingh.

Luister de hele podcast (44 minuten) hier: https://open.spotify.com/episode/1SBAxZCJc7U1w3Cz4PIH6S?si=2_799QJiSXiZT5m4UqctGg&utm_source=whatsapp&dl_branch=1