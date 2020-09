De nieuwe uitdaging van duizendpoot Geert Naber

Door: Redactie

Hij lacht als vanouds. Hij durft als vanouds. Hij straalt als vanouds. Geert Naber heeft weer energie voor een nieuwe uitdaging. Hij gaat onder de naam Uw Assistent vooral ouderen die langer thuis willen blijven wonen ondersteunen met gescreende dienstverleners die dat mogelijk maken. Heel Haren kent hem als de duizendpoot van Zorgboerderij De Mikkelhorst. “Daar heb ik met pijn in het hart afscheid genomen”, zegt Geert. “Maar het was klaar.”

Valkuil

Aan ieder succes zit een schaduwzijde. Geert Naber heeft de afgelopen tien jaar De Mikkelhorst op de kaart gezet. Hij was roerganger en aandrijfas tegelijk en wist de doelstellingen van De Mikkelhorst te verbinden met het dorp. Harenaars kopen en recreëren hier nu met plezier en de cliënten die er komen voor dagbesteding verrichten er zinvol werk. Samen met betrokken medewerkers en vrijwilligers natuurlijk. Geert Naber heeft alles (en meer) gegeven en dat werd tegelijk zijn valkuil.

Vertrek bij De Mikkelhorst

Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij hoe eind 2019 de energie weg vloeide en de uitdagingen zich als het ware tegen hem keerden als in een boze droom. “Ik begon in het dorp mensen te ontlopen, omdat ik even geen moed meer had om over De Mikkelhorst te praten”, zegt hij. “Het ging ten koste van mijn gezondheid. En tijdens een bijeenkomst ben ik in de pauze naar de voorzitter gestapt en heb gezegd: ik ga naar huis, het wil niet meer.” Terugdenken aan deze gebeurtenis valt hem zwaar, want die dag wierp hij de handdoek in de ring. Hij heeft kort daarop met het bestuur van de Stichting zijn vertrek besproken en kreeg de tijd om een opleiding tot Jobcoach te volgen.

