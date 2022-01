De Rietschans krijgt nieuwe eigenaar

Door: Redactie

Restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren krijgt op 1 maart nieuwe eigenaren. Tjerk de Vries en Bert Keukenkamp van DVK Groep kopen het gerenommeerde bedrijf aan het water van Frans Kappenburg en zijn vrouw Liesbeth (zie foto).

De Vries en Keukenkamp zijn ook de eigenaren van o.a. Kaap Hoorn, maar zijn uitdrukkelijk niet van plan dat concept (‘beach club’) naar De Rietschans over te brengen. Voor Frans Kappenburg komt er een einde aan zijn loopbaan als horecaondernemer. In 1968 begon hij met Popcentrum De Kronkel op Ameland. In de loop der tijd volgden bekende bedrijven, zoals Wienerwald, Konditorei, Martini Hotel en Weeva.

Kappenburg en zijn vrouw zijn beiden 72 jaar en vinden de tijd rijp om het wat rustiger aan te doen. Dat is maar relatief, want hij gaat nu zijn aandacht richten op de nieuwbouw van appartementen en een hotel aan de Emmalaan te Haren, waar nu nog de restanten van het Nescio Hotel staan.

Kappenburg nam in 2014 De Rietschans over, maar het bedrijf brandde kort daarna af. Hij herbouwde het bedrijf in 2016 veel groter dan het was. Door de pandemie werden de laatste twee jaren geen onverdeeld feest en dat vindt hij jammer. Tjerk de Vries en Bert Keukenkamp hebben zin in de nieuwe uitdaging. Ze vinden het een prachtig bedrijf en zullen er dagelijks te vinden zijn om het te leiden.