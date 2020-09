De Rietschans neemt het voortouw: mondkapjes verplicht

Nieuws:

Door: Redactie

Frans Kappenburg van De Rietschans in Haren is één van de eerste, zo niet het eerste horecabedrijf in onze regio dat een mondkapjesplicht invoert voor haar gasten. Het gaat om de momenten dat gasten ‘onderweg’ zijn in het gebouw. Aan tafel kan het kapje af.

Kappenburg vindt dat er geen energie moet worden besteed aan mopperen en treuren. Hij vindt dat de 1,5 meter regels in De Rietschans niet tot grote problemen leiden. Bovendien is het terras erg ruim. Medewerkers dragen bij De Rietschans allemaal een mondkapje. Voor gasten geldt de plicht alleen als zij naar het toilet gaan en tussen ingang en tafel. Kappenburg hoopt dat de maatregel over een paar weken weer ongedaan gemaakt kan worden. Hij heeft voor de zekerheid een grote hoeveelheid mondkapjes ingekocht, die hij gratis aan gasten verstrekt.

Frans Kappenburg vindt dat iedereen, dus ook horeca, moet meehelpen het virus onder controle te krijgen. Hij wijst erop dat het gebouw is voorzien van hoogwaardige ventilatiesystemen.