Deelname aan TV-programma Dream School gaf Kevin zijn motivatie terug

Door: Redactie

Als je het leven van Kevin Knuijver uit Haren (20) in een boek zou vertellen, zou je het kunnen indelen in drie hoofdstukken: Het gewone kind, de dwarse scholier die ‘schijt aan de wereld had’ en de ‘wake up call’. Hij is nu klaar voor een positieve toekomst, maar heeft nog wel wat te zeggen aan zijn docenten van vroeger.

Gewoon kind

Vanaf zijn derde levensjaar woonde Kevin in Haren en was hij een ‘gewone’ leerling op OBS de Wissel aan de Mellenssteeg. Hij begon pas uit de rails te lopen toen hij naar het voortgezet onderwijs ging. “Er was niets met mij te beginnen, want ik was totaal niet gemotiveerd en werd naar Rebound gestuurd (ondersteuning voor schoolverlaters, red.).”

Kevin, gedemotiveerd en moeilijk handelbaar, werd mentaal weer wat opgelapt en kreeg een nieuwe kans.

Kommer en kwel

Hij begon zonder veel hoop aan een MBO-1 opleiding Zorg en Welzijn. Hij haakte af. Inmiddels zaten zijn ouders met de handen in het haar en wisten de hulpverleners zich geen raad met deze jongen. “In die tijd had ik schijt aan alles. Dikke vinger naar de hele wereld”, blikt Kevin terug op die tijd. Als verplicht nummer begon hij aan een herkansing met de MBO-2 opleiding Sport en Bewegen. Mentoren en docenten konden niets met hem beginnen. Hij haakte opnieuw af. Kommer en kwel dus. Maar wanneer keerde dan het tij? “Ik wist zelf dat ik fout bezig was. Ik had vrienden die in de richting van criminaliteit gingen en dat wilde ik niet laten gebeuren. Ik heb me toen aangemeld voor het programma Dream School van de NPO. Mijn ouders wisten van niets.”

De echte Kevin

In het programma worden ‘dropouts’ opgevangen door vakmensen (soms bekende Nederlanders) die hen spiegels voorhouden tijdens diepgaande gesprekken en die hen opdrachten laten uitvoeren die aansluiten bij hun talenten. “Dat was heel anders dan ik gewend was. Ik kon daar eindelijk laten zien hoe de echte Kevin in elkaar zat. Ik ben niet alleen maar de ongemotiveerde jongen die grapjes maakt. En ik kan heus wel iets afmaken, zolang ik het nut ervan inzie. Dat kon ik op Dream School eindelijk bewijzen.” Kevin’s ouders steunden zijn stiekeme aanmelding en vonden het knap dat hij geheel zelfstandig deze hulp heeft gezocht.

Doel

“De knop is nu om”, zegt Kevin. Hij woont intussen op zichzelf in Oosterhaar en heeft een baan als barman bij café Dorst!? in Groningen. Daarnaast is hij als speler en trainer actief bij vv Gorecht en hij heeft inmiddels een nieuw doel in zijn leven: televisieprogramma’s maken. “Bij Dream School heb ik achter de schermen kunnen kijken en het is geweldig om programma’s te maken waar mensen iets aan hebben. Ik heb me nu aangemeld voor een opleiding AV Media bij het Noorderpoort. Hopelijk word ik aangenomen.”

‘Wat ik nog wil zeggen’

Volgens Kevin heeft hij de ergste storm achter de rug. Hij is nu nog bezig het allemaal te verwerken en wil daarom graag zijn docenten van vroeger nog eens uitleggen wat er niet deugt aan het onderwijssysteem. “Ik wil daarom een presentatie geven op mijn oude scholen. Daar werd mij alleen maar gevraagd of ik mijn opdrachten had gedaan. Niemand wilde weten waarom ik ze juist niet had gedaan. Als ik vroeg waarom ik moest leren zeiden ze alleen maar dat het goed was voor mijn toekomst. Daar had ik niets aan als ik met saaie wiskunde bezig moest. Het kan anders. Als ze op school eens per maand echte interesse zouden tonen en vragen hoe het met mij ging, dan was het allemaal anders gelopen.”