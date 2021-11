Deelname aan TV-programma Dream School gaf Kevin zijn motivatie terug

Door: Redactie

Als je het leven van Kevin Knuijver uit Haren (20) in een boek zou vertellen, zou je het kunnen indelen in drie hoofdstukken: Het gewone kind, de dwarse scholier die ‘schijt aan de wereld had’ en de ‘wake up call’. Hij is nu klaar voor een positieve toekomst, maar heeft nog wel wat te zeggen aan zijn docenten van vroeger.

Gewoon kind

Vanaf zijn derde levensjaar woonde Kevin in Haren en was hij een ‘gewone’ leerling op OBS de Wissel aan de Mellenssteeg. Hij begon pas uit de rails te lopen toen hij naar het voortgezet onderwijs ging. “Er was niets met mij te beginnen, want ik was totaal niet gemotiveerd en werd naar Rebound gestuurd (ondersteuning voor schoolverlaters, red.).”

Kevin, gedemotiveerd en moeilijk handelbaar, werd mentaal weer wat opgelapt en kreeg een nieuwe kans. Dit (en meer) vertelt hij in de serie Dream School van de NPO. Kevin is door de serie (die tot december wekelijks wordt uitgezonden) al best bekend in Nederland.

In Haren de Krant (17-20 november) leest u het verhaal van Kevin Knuijver.