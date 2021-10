Deze jongens lopen hun moeder eruit. De 4Mijl in 25,48 min.

Door: Redactie

Hoe kun je de aanstormende jeugd beter in beeld brengen dan met deze foto. Pim en Kas Tebbens (12), tweelingbroers uit Haren, hebben tijdens de 4Mijl hun persoonlijke records gebroken. Ze kwamen bij de 500 jeugdlopers als nummers 2 en 3 over de meet in 25,48 en 25,49 min.

Hun moeder Sanne (42) die actief duursporter is, kon haar zoons tot 500 meter voor de eindstreep goed onder de duim houden, maar tijdens hun eindsprint had ze het nakijken. Ze doen aan atletiek in zowel Groningen als Haren. Bij ATC’75 trainen ze in Appèlbergen. “Harlopen is hun ding”, zegt hun moeder. “Ik doe aan triatlon en heb ze al meegenomen met lopen toen ze nog klein waren. Toen ze acht jaar waren hebben ze voor het eerst meegedaan aan de 4Mijl. Ze hebben hun pr met drie seconden verbeterd.” Sanne kan ze op de korte afstanden dus niet meer kloppen. Maar ze loopt echter ook halve marathons en daar zijn de jongens nog niet aan toe. Pim en Kas zijn leerlingen van OBS de Wissel.