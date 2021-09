Dick van der Leij, grondlegger van Haren de Krant, is overleden

Door: Redactie

Dinsdagochtend 21 september is Dick van der Leij (82) in zijn slaap overleden. Weggegleden, zogezegd. Dick van der Leij was in 1995 de man die het idee voor Haren de Krant lanceerde en als rasechte advertentieverkoper deze krant zijn eerste omzetten bezorgde. In die zin mag hij worden gezien als de grondlegger van onze krant en om die reden heerst er bij Haren de Krant een gevoel van diepe ontroering om zijn heengaan.

Van der Leij woonde de laatste jaren in verpleeghuis De Brink in Helpman, de wijk waar hij is geboren en getogen. De wijk waar hij altijd heeft gewoond en waar hij in de jaren 80 de krant Helperlinie opzette. Ondanks zijn beperkingen bleef Van der Leij de eeuwige optimist, waaraan onze krant zoveel te danken heeft. Onlangs schreef hij nog een lofzang op Helpman, die we hieronder plaatsen. Maar voor ons was het vooral de ‘krantenman’ Dick van der Leij, die zal worden gemist.

“We willen een krant beginnen”

In het voorjaar van 1995 opperde Van der Leij het idee van een krant in Haren en hij vroeg Hein Bloemink daarvoor de redactie te gaan maken. Uit dat samenspel vloeide de krant voort zoals die nu al 26 jaar maandelijks wordt uitgegeven. Van der Leij was verkoper van de oude stempel. Schoenen met stevige zolen, sjouwen langs winkels en met een brede glimlach mensen enthousiast maken voor het plaatsen van een advertentie. Met hanenpoten hield hij lijsten bij: zijn administratie. Hij was altijd erg betrokken bij het wel en wee van zijn klanten en dat was zijn succesfactor. Voor Haren de Krant was Dick van der Leij altijd een hardwerkende en loyale medewerker, die overal kansen zag om adverteerders te vinden. Door zijn inzet kwam onze krant door de eerste kritische vijf jaren heen en kon daarna verder. Een gevleugelde uitspraak van Dick van der Leij was: ‘Dat komt dik in orde’. Deze woorden typeren zijn optimisme en doorzettingsvermogen. Zelfs in het verpleeghuis lag zijn tafel nog vol lijstjes en dacht hij na over het uitgeven van tijdschriften voor VVV-kantoren. Er kwamen geen projecten meer uit zijn handen, maar in zijn hoofd was hij altijd creatief en druk. Zijn overlijden markeert het einde van een tijdperk voor Haren de Krant. Het is om die reden dat wij hieraan op deze plaats aandacht willen besteden. Hieronder leest u:



1.Een artikel dat twee jaar geleden over Van der Leij verscheen in de eigen krant van ZINN (waar De Brink bij hoort).

2.Een verhaal dat Van der Leij vorig jaar zelf schreef over de wijk waar hij altijd heeft gewoond.

Over Dick van der Leij

Dick van der Leij woont in De Brink en heeft in zijn woning een fors bureau staan, vol tijdschriften, kranten en een notitieboek met namen. Je kunt daaraan zien welk beroep hij had: verkoper van advertenties in kranten en magazines. Als je Van der Leij spreekt hoor je nog steeds de gedrevenheid in zijn stem, waarmee hij vroeger aan bedrijven en winkels zijn advertenties verkocht. “Een goede verkoper moet zijn product met enthousiasme presenteren en meedenken met de klant”, zegt hij.

Hij is geboren en getogen in Helpman. Hij groeide op tussen drukpersen en ontwikkelde zich tot een overtuigend verkoper. In 1982 richtte hij het blad ‘Helper Linie’ op, een gezinskrant met verhalen uit de wijk Helpman. “ik wilde Helpman zijn eigen krant geven. Ik moest het verdienen met advertenties, dus ik ging de winkels in om ze te verkopen”, zegt de heer Van der Leij. “Mensen vonden die krant leuk, dus wilden er ook wel in adverteren.” De krant heeft bijna tien jaar bestaan, maar Van der Leij zat daarna niet stil. Hij verkocht advertenties voor andere kranten en tijdschriften (o.a. voor de regionale VVV’s). Verder verkocht hij reclame op autobussen in Groningen (‘busreclame’) en op de kiosk op de Grote Markt. Als Dick van der Leij ergens in geloofde, maakte hij het tot een verkoopsucces. In 1995 stond hij aan de wieg van Haren de Krant. Die bestaat nog steeds en het voelt nog steeds een beetje als ‘zijn krant’, ook al verkoopt hij er geen advertenties meer voor.

Dick in Orde

Wanneer ben je een goede verkoper? De heer Van der Leij: “Je moet altijd eerlijk en enthousiast zijn. Je moet waarmaken wat je belooft. En natuurlijk moet je er zelf in geloven.” Nu hij in ZINN locatie De Brink woont heeft hij het niet meer zo druk als vroeger, maar stoppen met verkopen kan hij niet. Af en toe gaat hij aan zijn bureau zitten om weer lijstjes te maken van adressen waar hij handel wil doen. “Ik ben nog betrokken bij het magazine van de VVV”, zegt hij en toont trots het veelkleurige blad. Daar staat hij in vermeld als ‘verkoop’. Zijn eenmanszaak heeft hij destijds ‘Dick in Orde’ genoemd. Geheel passend bij de manier waarop hij tegen zijn klanten kon zeggen: het komt dik in orde!

Tekst die Dick van der Leij in 2020 schreef over Helpman



Als ik denk aan Helpman. Vanuit het noorden en zuiden stroomden twee rivieren naar Helpman toe. In die tijd had je de decemberstorm, met grote gevolgen. Overstromingen tot aan Groningen-Zuid toe. Vanuit het zuiden stroomde de Drentse AA over, vanuit het noorden het Reitdiep. Aangekomen, al zwervend langs de Heerenweg, richting Harenermolen. In die tijd reed daar een paardentram, onderweg was het nogal druk. Alle terrassen, zoals bij het Boschhuis en bij Voorenkamp (De Savornin Lohmanlaan) waren bezet. Rond Voorenkamp waren er wandelpaden aangelegd. In die tijd werd de speeltuin in Helpman Oost in de steigers gezet. Ook kwamen we de kazerne tegen (foto). Voorenkamp was heel bijzonder, daar werden ook vliegfeesten gehouden, met Franse vliegtuigen. Ook werden in Helpman, aan de Verlengde Heerenweg, vliegtuigen gebouwd. Heel Helpman vierde feest tijdens koninginnedag. Diegene die de vliegtuigen bouwde is een bekend Gronings bedrijf: Bierling. Het zal u niet verbazen, het verhaal van Helpman. Het verzorgingstehuis waar ik nu woon (Coendershof, nu De Brink) is gesticht in 1960. De Coendersschool was mijn eerste school, die bezocht ik voor de oorlog al. Rondom de school had je een kwekerij. En bierbrouwerij Oranjeboom is inmiddels afgebroken. Achter dit gebouw bevonden zich weilanden, later zijn die volgebouwd. In die tijd had je veel rivaliteit met andere scholen, dit werd dus knokken. We leefden in oorlogstijd. Het Sterrebos is aangelegd in opdracht van de burgemeester van Groningen. De kazerne ging in vlammen op na de oorlog. Tegenover de kazerne was een gevangenis, de zwaarste straf was levenslang. De echte Helpinees ging aan het bouwen. Waarom gingen we bouwen? Om droge voeten te houden.