Dieren krijgen hun eigen tunnel in Haren

Door: Redactie

Deze weken zijn werkzaamheden gaande aan de A28 bij Haren. Het gaat deze keer niet over asfalt of vangrail, maar om de aanleg van een tunnel voor dieren. Dat wordt ook wel een faunaduiker genoemd. Wat is dat precies?

Faunaduiker

Nieuwe natuur aanleggen en de natuur beschermen is een van de belangrijkste taken van de provincie. De nieuwe natuur maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het beekdal van de Drentsche Aa is de centrale schakel in het netwerk van Groningen en Drenthe. Om de verbinding tussen de natuurgebieden te herstellen bouwen de provincies Groningen, Drenthe en Rijkswaterstaat deze zomer een faunaduiker onder de A28.

Dit project kan worden gezien in samenhang met de open verbinding tussen de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer aan de Meerweg in Haren. Daar wordt een natte passage aangelegd ter hoogte van Café Friescheveen. Hierdoor zou het voor o.a. waterzoogdieren mogelijk moeten zijn om zonder gevaar in de richting van de Onlanden te zwemmen.

Foto’s van de aanleg van de nieuwe faunaduiker: Peter Albronda